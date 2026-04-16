Interrupção de energia atinge áreas do Jardim Botânico nesta quinta-feira (16/4)

Interrupção de energia atinge áreas do Jardim Botânico para obras na rede nesta quinta-feira (16/4) - (crédito: Ceb/ Divulgação)

O fornecimento de energia elétrica será suspenso em partes do Jardim Botânico nesta quinta-feira (16/4) para a realização de serviços de modernização e melhoria na rede.

A interrupção afetará as residências do Condomínio Belvedere Green, no período das 10h às 16h, com o objetivo de garantir a segurança tanto das equipes técnicas quanto dos moradores.

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De acordo com a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido sem aviso prévio.

Além das interrupções programadas, há possibilidade de falta de energia sem comunicação antecipada em outras regiões. Nessas situações, os moradores podem registrar ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.



