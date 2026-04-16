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Violência

Mulher é presa por agredir e ameaçar a mãe em Santa Maria

A filha foi presa em flagrante após denúncia da mãe. A agressora permanece à disposição da Justiça

Ilustração Violência contra mulher - (crédito: pacifico)
Ilustração Violência contra mulher - (crédito: pacifico)

Na tarde da última terça-feira (14/4), uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, na QR 203 de Santa Maria. A vítima era a própria mãe da suspeita. 

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A mãe, após mais uma sessão de violência, conseguiu sair de casa falando que iria ao posto de saúde buscar alguns remédios. Entretanto, a mulher que teve a identidade preservada, foi à 33ª DP para procurar ajuda.

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Diante da denúncia, equipes policiais  se deslocaram até o endereço da família e efetuaram a prisão da autora das agressões. Após ser detida, ela foi conduzida à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois, foi encaminhada à carceragem da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/04/2026 10:22
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