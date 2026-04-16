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Prisão

Homem é preso no Paranoá por porte ilegal de arma e de entorpecentes

O homem preso já foi autuado pelo mesmo crime anteriormente, inclusive, estando com tornozeleira eletrônica no momento da prisão

O revolver e as munições foram apreendidos e levados à delegacia junto ao dono - (crédito: Divulgação/PMDF)
O revolver e as munições foram apreendidos e levados à delegacia junto ao dono - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso por porte ilegal de um revolver na tarde da última quarta-feira (15/4), no Paranoá. A polícia ainda apreendeu porções de entorpecentes que estavam em posse de uma passageira do veículo

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A prisão foi realizada durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que abordou um veículo com três pessoas perto do Condomínio Del Lago I. Segundo a corporação, assim que avistou o carro da polícia, um dos integrantes apresentou atitudes suspeitas.

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Durante a abordagem, a polícia encontrou duas munições calibre .38 em posse do homem, que se mostrou assustado com a presença policial. Ao ser questionado, ele informou que também possuía uma arma no interior do carro. O revólver foi encontrado escondido sob o tapete do carro, sem qualquer autorização legal para porte, após busca veicular.

O homem assumiu a posse da arma e das munições, e ainda afirmou que já tinha sido autuado anteriormente pelo mesmo crime, inclusive, estando sob medida cautelar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ainda na busca veicular, uma bolsa contendo uma porção de maconha e uma garrafa com lança-perfume foram encontrados. A passageira do carro assumiu a propriedade das drogas e afirmou se tratar de uso pessoal.

O dono da arma foi preso em flagrante, os demais envolvidos encaminhados à 6ª DP (Paranoá) para as medidas cabíveis. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/04/2026 10:26
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