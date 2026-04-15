Grandes erosões ameaçam áreas urbanas e estradas de Alexânia (GO)

As equipes analisaram as erosões por meio de drones, a fim de coletar mais informações - (crédito: Divulgação/Seent-DF)

Por Luiz Francisco*

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Seent-DF) enviou, nesta terça-feira (14), uma equipe técnica para avaliar grandes erosões que ameaçam estradas e áreas urbanas em Alexânia (GO), a 90 quilômetros de Brasília.

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As equipes foram a cinco pontos críticos de erosões e fizeram análises técnicas com drones para captar imagens áereas detalhadas. A ação contou com a colaboração da prefeitura e da Defesa Civil de Alexânia. O prefeito da cidade goiana, Warley Gouveia, decretou situação de emergência nesta segunda-feira (13/4).

De acordo com a Defesa Civil e a Seent-DF, as erosões são causada pela impermeabilização excessiva do solo das calçadas e asfaltos, que impede a infiltração natural da água e acelera o escoamento superficial e as voçorosas. A falta de estrutura para a captação das águas pluviais também agrava o problema ao permitir acúmulo descontrolado durante chuvas intensas.

Segundo os órgãos, o desmatamento às margens de rios e riachos também provoca assoreamento e destruição do solo, funcionando como calhas naturais. Há, ainda, uma ocupação desordenada de terrenos, que expõe áreas frágeis sem planejamento adequado, enquanto o solo típico do Cerrado, propenso a erosões, se degrada mais rápido quando a vegatação é removida.

A Seent-DF orientou a Defesa Civil de Alexânia na formação de equipes e abriu tratativas para um curso de técnicos, que será ministrado por servidores do Governo do Distrito Federal (GDF).

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho