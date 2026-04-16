Cinco são presos por tráfico de drogas em Samambaia nesta quarta (15/4)

Polícia estima um prejuízo de R$ 500 mil ao tráfico de drogas de Samambaia - (crédito: Divukgação/PMDF)

Durante a última quarta-feira (15/4), cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas em Samambaia. Segundo a polícia, o grupo era investigado há algum tempo, inclusive com compartilhamento de informações entre corporações.

Além dos indivíduos presos, uma grande quantidade de drogas foi apreendida durante a operação, incluindo 5kg de maconha do tipo skunk, 64 tabletes de dry ice — outro tipo de maconha, cerca de 1000 comprimidos de ecstasy, diversas porções de LSD, MDMA e cinco litros de lança-perfume. Além disso, 32 munições de calibre 9mm e três veículos pertencentes ao grupo também foram apreendidos.

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Segundo a polícia, a apreensão gerou um prejuízo de cerca de R$ 500 mil ao tráfico de drogas. Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para as providências cabíveis.