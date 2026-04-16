Polícia Civil investiga morte de homem em cachoeira de Brazlândia

A ação, conduzida pela 18ª DP (Brazlândia), faz parte da operação que investiga a morte de um homem, ocorrida em 7 de dezembro de 2025, na Cachoeira do Josué, em Brazlândia - (crédito: Divulgação/PCDF)

*Por Luana Nogueira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na terça-feira (14/4), três mandados de busca e apreensão em Corumbá de Goiás, Ceilândia e no Assentamento 26 de Setembro. A ação, conduzida pela 18ª Delegacia (Brazlândia), faz parte da operação que investiga a morte de um homem , ocorrida em 7 de dezembro de 2025, na Cachoeira do Josué, em Brazlândia.

A operação foi iniciada após a polícia encontrar inconsistências no depoimento inicial da namorada da vítima e de outros envolvidos. Isso porque as testemunhas afirmaram que a causa da morte havia sido afogamento e que a vítima entrou na água de forma espontânea, sem sofrer quedas, impactos ou qualquer tipo de agressão prévia.

No entanto, apesar da autópsia confirmar a asfixia por afogamento como causa imediata do óbito, o laudo também apontou haver escoriações no rosto e na região da nuca da vítima. Além disso, relatos afirmam que o homem foi visto ainda com vida, já machucado, às margens da cachoeira, momentos antes do suposto afogamento.

A conduta da namorada após o fato também foi questionada. Ela abandonou o emprego, mudou-se para um local não conhecido e trocou os números de telefone.

Ainda de acordo com a PCDF , os elementos apontam uma possível prática de crime doloso contra a vida da vítima, possivelmente relacionado a disputas envolvendo o tráfico de entorpecentes.

Além da namorada da vítima, a polícia também investiga outra mulher e dois adolescentes. A análise dos fatos relacionados aos menores está sendo conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). A PCDF segue com as investigações em curso.