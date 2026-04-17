Passageiro se joga de veículo em movimento; motorista é preso na BR-060

Passageiro se joga de veículo em movimento; motorista é preso após fuga na BR-060 - (crédito: Divulgação/PRF)

Por Luana Nogueira—Após um passageiro se lançar de um veículo em movimento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) perseguiu e prendeu, na madrugada desta quinta-feira (16/4), um homem de 32 anos, na BR-060, em Samambaia (DF).

A PRF recebeu uma denúncia de que um passageiro pedia por socorro e tentava se jogar de um veículo em movimento. Após o carro ser localizado, o motorista desobedeceu à ordem de parada da PRF e fugiu.

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A fuga terminou após o motorista perder o controle da direção e colidir contra o muro de uma residência, em Samambaia Sul. Após a batida, o condutor tentou fugir a pé, mas foi preso pelos policiais.

De acordo com a PRF, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava embriagado. Além disso, no interior do veículo, foi localizada uma porção de cocaína escondida sob o carpete.

Após a abordagem, o motorista foi levado à 26ª Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por embriaguez ao volante, direção perigosa e posse de substância ilícita.