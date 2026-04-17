"Heisenberg" de Samambaia é preso pela PF em laboratório de 'dry'

Toda a mercadoria e o maquinário foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica - (crédito: Divulgação/PF)

Um laboratório clandestino de drogas foi fechado durante uma operação conjunta entre as polícias Federal (PF), Militar do DF (PMDF) e Militar de Goiás (PMGO), nesta quinta-feira (16/4), em Samambaia. A estrutura era utilizada para a produção de entorpecentes e representa um duro golpe logístico contra o tráfico local. Esta é a quarta unidade de fabricação desarticulada apenas neste ano na região.

No interior do imóvel, as equipes localizaram um sistema de refino, composto por insumos químicos e equipamentos de preparação. O diferencial da unidade era a produção do "dry", uma variante de haxixe com alto valor de mercado devido à sua elevada concentração de THC.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Toda a mercadoria e o maquinário foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica. Durante a incursão, um homem foi surpreendido pelos agentes e preso em flagrante no local. Ele foi conduzido e autuado pelo crime de tráfico de drogas.