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"Heisenberg" de Samambaia é preso pela PF em laboratório de 'dry'

O diferencial da unidade era a produção do "dry", uma variante de haxixe com alto valor de mercado devido à sua elevada concentração de THC

Toda a mercadoria e o maquinário foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica - (crédito: Divulgação/PF)
Toda a mercadoria e o maquinário foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica - (crédito: Divulgação/PF)

Um laboratório clandestino de drogas foi fechado durante uma operação conjunta entre as polícias Federal (PF), Militar do DF (PMDF) e Militar de Goiás (PMGO), nesta quinta-feira (16/4), em Samambaia. A estrutura era utilizada para a produção de entorpecentes e representa um duro golpe logístico contra o tráfico local. Esta é a quarta unidade de fabricação desarticulada apenas neste ano na região.

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No interior do imóvel, as equipes localizaram um sistema de refino, composto por insumos químicos e equipamentos de preparação. O diferencial da unidade era a produção do "dry", uma variante de haxixe com alto valor de mercado devido à sua elevada concentração de THC. 

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Toda a mercadoria e o maquinário foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica. Durante a incursão, um homem foi surpreendido pelos agentes e preso em flagrante no local. Ele foi conduzido e autuado pelo crime de tráfico de drogas.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 17/04/2026 00:01
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