Pedestre morre após ser atropelado por motocicleta na BR-070

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local do atropelamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um pedestre morreu na manhã desta sexta-feira (17/4) após ser atropelado por uma motocicleta na BR-070, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 7h37 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipes de resgate com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o óbito foi declarado ainda na rodovia.

Leia também: Homem que matou idoso em briga de trânsito é preso

O sinistro de trânsito também resultou em ferimentos no condutor da motocicleta. Após ser estabilizado e receber os primeiros atendimentos seguindo o protocolo de trauma, o motociclista foi transportado para um hospital de referência da região. Durante toda a operação de socorro e gerenciamento de riscos, uma das faixas da via precisou ser interditada, o que gerou retenções no fluxo de veículos em direção ao Plano Piloto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO









A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela preservação da área e pela organização do trânsito até a chegada da perícia e a remoção do corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a dinâmica do atropelamento ou a identidade da vítima. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias da colisão fatal.





Homem que matou idoso em briga de trânsito é preso