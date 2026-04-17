InícioCidades DF
morte no trânsito

Pedestre morre após ser atropelado por motocicleta na BR-070

Vítima entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Condutor da moto foi hospitalizado após o sinistro de trânsito

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local do atropelamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local do atropelamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um pedestre morreu na manhã desta sexta-feira (17/4) após ser atropelado por uma motocicleta na BR-070, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 7h37 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipes de resgate com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o óbito foi declarado ainda na rodovia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O sinistro de trânsito também resultou em ferimentos no condutor da motocicleta. Após ser estabilizado e receber os primeiros atendimentos seguindo o protocolo de trauma, o motociclista foi transportado para um hospital de referência da região. Durante toda a operação de socorro e gerenciamento de riscos, uma das faixas da via precisou ser interditada, o que gerou retenções no fluxo de veículos em direção ao Plano Piloto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Sinistro de trânsito causou congestionamento de veículos
    Sinistro de trânsito causou congestionamento de veículos Júlia Sirqueira/CB/DA Press
  • Sinistro de trânsito causou congestionamento de veículos
    Sinistro de trânsito causou congestionamento de veículos Júlia Sirqueira/CB/DA Press
  • Sinistro de trânsito causou congestionamento de veículos
    Sinistro de trânsito causou congestionamento de veículos Júlia Sirqueira/CB/DA Press

A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela preservação da área e pela organização do trânsito até a chegada da perícia e a remoção do corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a dinâmica do atropelamento ou a identidade da vítima. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias da colisão fatal.

Saiba Mais


Homem que matou idoso em briga de trânsito é preso

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 17/04/2026 10:22
SIGA
x