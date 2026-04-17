Ex-presidente do BRB está em ala com medidas especiais de segurança

Paulo Henrique Costa foi preso na quinta-feira, acusado de receber propinas milionárias de Daniel Vorcaro - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, passou a primeira noite preso no Complexo Penitenciário da Papuda após audiência de custódia realizada na última quinta-feira (16/4). Ele foi detido pela Polícia Federal no mesmo dia, em seu apartamento no Noroeste, no âmbito da 4ª fase da Operação Compliance Zero.

De acordo com apuração feita pelo Correio, Paulo Henrique foi encaminhado à ala PDF4, destinada a presos que exigem medidas especiais de segurança. Ele permanece em cela individual, sem contato com a massa carcerária, como forma de garantir sua integridade física e evitar qualquer tipo de influência sobre outros detentos.

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A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Paulo Henrique é investigado por participação em um suposto esquema de vantagens indevidas envolvendo negociações financeiras do BRB, que teriam incluído a aquisição de carteiras de crédito consideradas de alto risco.

Segundo as investigações, ele teria recebido cerca de R$ 146,5 milhões em imóveis de luxo como contrapartida por viabilizar operações irregulares. Na mesma operação, também foi preso o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema.



