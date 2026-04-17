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Ex-presidente do BRB está em ala com medidas especiais de segurança

Paulo Henrique Costa passou a primeira noite preso em cela individual no Complexo Penitenciário da Papuda

Paulo Henrique Costa foi preso na quinta-feira, acusado de receber propinas milionárias de Daniel Vorcaro - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)
Paulo Henrique Costa foi preso na quinta-feira, acusado de receber propinas milionárias de Daniel Vorcaro - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, passou a primeira noite preso no Complexo Penitenciário da Papuda após audiência de custódia realizada na última quinta-feira (16/4). Ele foi detido pela Polícia Federal no mesmo dia, em seu apartamento no Noroeste, no âmbito da 4ª fase da Operação Compliance Zero.

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De acordo com apuração feita pelo Correio, Paulo Henrique foi encaminhado à ala PDF4, destinada a presos que exigem medidas especiais de segurança. Ele permanece em cela individual, sem contato com a massa carcerária, como forma de garantir sua integridade física e evitar qualquer tipo de influência sobre outros detentos.

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A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Paulo Henrique é investigado por participação em um suposto esquema de vantagens indevidas envolvendo negociações financeiras do BRB, que teriam incluído a aquisição de carteiras de crédito consideradas de alto risco.

Segundo as investigações, ele teria recebido cerca de R$ 146,5 milhões em imóveis de luxo como contrapartida por viabilizar operações irregulares. Na mesma operação, também foi preso o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 17/04/2026 18:41
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