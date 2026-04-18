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A lista do horror: veja os crimes pelos quais réus da chacina foram condenados

Justiça do DF condenou todos os cinco acusados por chacina brutal em Planaltina

Carlomam dos Santos, Fabricio Silva, Gideon Batista, Carlos Henrique e Horácio Carlos: no banco dos réus - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Carlomam dos Santos, Fabricio Silva, Gideon Batista, Carlos Henrique e Horácio Carlos: no banco dos réus - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Justiça do Distrito Federal condenou, neste sábado (18/4), os cinco réus de um dos casos mais brutais dos últimos anos no Centro-Oeste. O crime, ocorrido na região de Planaltina, foi marcado por uma sequência de crimes violentos que chocaram a população. Os autores foram julgados porenvolvimento no assassinato de 10 membros de uma mesma família, e outros delitos graves que, segundo as investigações, foram cometidos com requintes de crueldade e organização criminosa. Somadas, as penas dos cinco réus foi de 1.252 anos de prisão.

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 Saiba por quais crimes cada um deles foi condenado. 

 

  • Gideon Batista, condenado a 397 anos de prisão: concentra o maior número de condenações. De acordo com a Justiça, ele planejou os crimes motivado por disputas relacionadas à chácara onde viviam as vítimas. Gideon foi sentenciado por homicídio triplamente qualificado, com agravantes como meio cruel, dificuldade de defesa das vítimas e tentativa de assegurar a impunidade, além de um homicídio duplamente qualificado. Também pesam contra ele crimes como ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma de fogo, associação criminosa e roubo.
  • Horácio Carlos, condenado a 300 anos de reclusão: a série de crimes é ainda mais extensa. Ele foi sentenciado por homicídio quadruplamente qualificado, incluindo o agravante de a vítima ser menor de 14 anos, além de homicídios triplamente e duplamente qualificados. A lista de condenações inclui ainda ocultação de cadáver, corrupção de menores, sequestro, extorsão mediante sequestro, constrangimento com arma de fogo, associação criminosa, roubo e fraude processual.
  • Carlomam dos Santos enfrentará uma pena de 351 anos: assim como os demais, ele foi julgado por corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa, roubo e ameaça com uso de arma.
  • Fabrício Silva Canhedo foi condenado a 202 anos: foi condenado cinco homicídios, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo e fraude processual.
  • Carlos Henrique Alves da Silva pegou a  menor pena: 2 anos de prisão: foi concenado por sequestro e cárcere privado.

 

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 18/04/2026 23:37 / atualizado em 18/04/2026 23:49
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