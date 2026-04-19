Assédio Sexual

Homem é preso por importunação sexual após confusão na W3 Norte

Suspeito tentou fugir, arremessou garrafa contra policiais e precisou ser contido após agredir equipe da PMDF

Homem é preso por importunação sexual após confusão e resistência na W3 Norte - (crédito: Material cedido ao Correio )
Um homem foi preso na noite de sábado (18/4), por volta das 21h20, após ser acusado de importunação sexual em uma parada de ônibus na W3 Norte, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF) a equipe foi acionada por moradores que relataram que o suspeito teria passado a mão em uma mulher. Ao chegar ao local, o homem foi identificado por testemunhas, mas reagiu à abordagem policial, arremessando uma garrafa contra os militares e tentando fugir.

Após breve perseguição, ele foi alcançado. Durante a abordagem, ainda tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo e algemas para contê-lo.

A vítima foi localizada em estado de choque e, junto com uma testemunha, encaminhada à delegacia. O suspeito foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual e resistência.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 19/04/2026 13:58
