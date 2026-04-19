Homem é preso por importunação sexual após confusão na W3 Norte

Um homem foi preso na noite de sábado (18/4), por volta das 21h20, após ser acusado de importunação sexual em uma parada de ônibus na W3 Norte, no Distrito Federal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a Polícia Militar (PMDF) a equipe foi acionada por moradores que relataram que o suspeito teria passado a mão em uma mulher. Ao chegar ao local, o homem foi identificado por testemunhas, mas reagiu à abordagem policial, arremessando uma garrafa contra os militares e tentando fugir.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após breve perseguição, ele foi alcançado. Durante a abordagem, ainda tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo e algemas para contê-lo.
A vítima foi localizada em estado de choque e, junto com uma testemunha, encaminhada à delegacia. O suspeito foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual e resistência.