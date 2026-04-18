Motorista é preso com 200 kg de maconha em área rural do Paranoá - (crédito: Divulgação PMDF)

*Por Luana Nogueira

O Batalhão de Policiamento Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) aprendeu uma carga de 200 kg de maconha na área rural do Paranoá na noite desta sexta-feira (17/4). Os entorpecentes eram transportados em um veículo de passeio. O condutor, do sexo masculino, já possuia histórico criminal por tráfico de drogas.

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De acordo com a PMDF, o suspeito saiu de Minas Gerais rumo a Brasília. Ele foi preso em em flagrante e levado, juntamente com a carga de maconha e o veículo, para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). O motorista foi autuado pelo crime de tráfico interestadual de drogas e permanece à disposição da Justiça.

Outro caso

Em 7 de março, a PMDF apreendeu cerca de 180kg de drogas na Quadra 404 do Recanto das Emas. Os entorpecentes eram armazenados e preparados para distribuição em uma casa. Na época, os militares avaliaram que a retirada das drogas do mercado representou um prejuízo estimado em cerca de R$1 milhão para os traficantes.