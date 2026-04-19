Maratona Brasília 2026 reúne corredores de todo o país

Bruno Constancio representou o estado de São Paulo na Maratona Brasília 2026 - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Parte do calendário oficial do Distrito Federal, a Maratona Brasília atrai, anualmente, corredores e atletas de todo o Brasil. Na manhã deste domingo (19/4), gaúchos e paulistas completaram os percursos de 5km e 10km e aproveitaram para conhecer os principais cartões-postais da capital federal.

Amigas há 35 anos, as gaúchas Marcia Dias, 52, e Eliane Oliveira, 56, viajam o Brasil para participarem de corridas de rua. “Nossa meta nesse ano é correr em várias cidades e ver os pontos turísticos de cada uma delas”, explicou Marcia, que, em 2026, já passou pelo Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Campo Grande com a fiel escudeira. “A gente não conhecia Brasília ainda e estamos adorando. Apesar de ficarmos só uns dois dias geralmente, conseguimos aproveitar”, contou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

















Apaixonadas por viagens, a dupla costuma fugir de Porto Alegre pelo menos uma vez por mês — a próxima corrida já está marcada e será no Rio de Janeiro. “A ideia é sempre irmos em eventos grandes, para conhecer novas pessoas e ver como é o clima de corrida na cidade”, explicou Eliane. “Aqui, é ainda melhor para gente, porque é um percurso plano, com uma temperatura boa. Assim conseguimos render mais”, pontuou.

Morador de São Paulo, Odair Aranha, 45, escolheu a Maratona Brasília para estrear nas corridas de rua. “A prova foi ótima! Muito melhor do que eu esperava”, celebrou o funcionário público, que se encantou pelo percurso. “Passar por tantos pontos históricos de Brasília a pé realmente é uma experiência diferente, uma forma mais gostosa de conhecer a cidade”, avaliou.

“Com tantas paisagens lindas, a corrida ficou até melhor, e meu tempo foi muito mais rápido do que previa”, afirmou Odair. “Espero poder voltar no próximo ano”, acrescentou o funcionário público.

Também da capital paulista, Bruno Constâncio, 25, elogiou o trajeto da prova. “Dá para conhecer Brasília correndo, literalmente. Isso é muito bacana”, disse o engenheiro. No último domingo (11), ele correu a Meia-Maratona Internacional de São Paulo. “Essa é a primeira prova de 5km que eu corro esse ano e bati meu recorde pessoal”, comemorou.

