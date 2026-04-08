Homem é preso por importunação sexual e agredido por populares no Paranoá

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser acusado de praticar importunação sexual contra uma mulher de 23 anos na Quadra 22 do Paranoá. Segundo relatos da vítima e de uma testemunha, o indivíduo tocou o corpo da mulher sem qualquer consentimento. O ato gerou revolta em pessoas que passavam pelo local, resultando em uma agressão coletiva contra o suspeito antes da chegada das autoridades.

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O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (7/4). Quando os policiais chegaram ao Conjunto A da quadra, encontraram o homem caído ao solo com diversos ferimentos aparentes provocados pelos populares, que não foram identificados.

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A equipe precisou intervir para garantir a integridade física do suspeito e efetuar a prisão. Devido ao estado de saúde do homem, ele foi encaminhado sob custódia ao Hospital Regional do Paranoá (HRP) para receber atendimento médico.

Após receber alta hospitalar, o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), acompanhado da vítima e da testemunha, para o registro da ocorrência. Na unidade policial, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de importunação sexual, conforme previsto no artigo 215-A do Código Penal. O homem permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para apurar os detalhes da conduta.