Capotagem deixa duas pessoas feridas, uma delas em estado grave

Capotamento de veículo deixa mulher em estado grave em Planaltina (GO) - (crédito: Divulgação CBMDF)

*Por Luana Nogueira

Uma mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória após um o carro em que ela estava capotar no Núcleo Rural Espiritual 2, em Planaltina de Goiás, na tarde deste domingo (19/4). Ela foi encontrada desacordada e fora do veículo pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 15h.

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A vítima reagiu após os socorristas realizarem 10 minutos de procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Ela foi levada ao posto policial no cruzamento da DF-205 com a DF-128, e depois transportada em uma aeronave dos bombeiros até o hospital.

Além da mulher, havia um homem no carro que foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO). O local ficou sob cuidados da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A reportagem procura saber o estado de saúde atual das duas vítimas.