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Sinistro de trânsito

Capotagem deixa duas pessoas feridas, uma delas em estado grave

Após a capotagem, uma mulher precisou ser reanimada pelos bombeiros. Além dela, havia um homem no veículo, que também foi levado ao hospital

Capotamento de veículo deixa mulher em estado grave em Planaltina (GO) - (crédito: Divulgação CBMDF)
Capotamento de veículo deixa mulher em estado grave em Planaltina (GO) - (crédito: Divulgação CBMDF)

*Por Luana Nogueira 

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Uma mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória após um o carro em que ela estava capotar no Núcleo Rural Espiritual 2, em Planaltina de Goiás, na tarde deste domingo (19/4). Ela foi encontrada desacordada e fora do veículo pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 15h. 

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A vítima reagiu após os socorristas realizarem 10 minutos de procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Ela foi levada ao posto policial no cruzamento da DF-205 com a DF-128, e depois transportada em uma aeronave dos bombeiros até o hospital. 

Além da mulher, havia um homem no carro que foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO). O local ficou sob cuidados da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A reportagem procura saber o estado de saúde atual das duas vítimas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/04/2026 18:24 / atualizado em 19/04/2026 19:07
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