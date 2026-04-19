Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro na Estrutural - (crédito: Divulgação CBMDF )

Por Luana Nogueira - Um motociclista fraturou a perna e o fêmur após se envolver em uma colisão com um carro de passeio na Estrutural, sentido Plano Piloto, na manhã deste domingo (19/4). Com o impacto, a vítima, do sexo masculino, foi arremessada do veículo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e foi levado consciente e orientado para um hospital próximo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Motorista é preso com 200 kg de maconha em área rural do Paranoá



Não há informações sobre a dinâmica da colisão. Por conta do acidente, os bombeiros bloquearam duas faixas da Via Estrutural. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.