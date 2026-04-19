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Idoso é encontrado morto sentado em parada de ônibus

Os bombeiros suspeitam que o homem tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória

Idoso é encontrado morto sentado em parada de ônibus do Gama - (crédito: Reprodução/ @qapnoticiasoficial)
Idoso é encontrado morto sentado em parada de ônibus do Gama - (crédito: Reprodução/ @qapnoticiasoficial)

Por Luana Nogueira — Um idoso, de identidade não revelada, foi encontrado morto sentado em uma parada de ônibus na quadra 13 do Setor Sul do Gama, na noite deste domingo (19/4).  Ele foi avistado imóvel e com o rosto pálido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante um patrulhamento na área. 

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Os policiais tentaram conversar com o idoso, mas não houve respostas. Após a verificação, foi constatado que a vítima não apresentava sinais vitais. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A corporação classificou o caso como morte natural e suspeita que o idoso tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória. 

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Na imagem cedida pela página Qap Notícias, é possível ver o homem negro já morto,  vestido com uma camiseta azul, bermuda escura e chinelos com a cabeça encostada na parada. Ao seu lado tinha uma marmita de isopor e duas garrafas de água.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ficou responsável pelas investigações das circunstâncias da morte. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/04/2026 23:18 / atualizado em 19/04/2026 23:18
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