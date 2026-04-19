Duas mulheres e duas crianças são esfaqueadas em Santa Maria

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o atendimento das vítimas - (crédito: Reprodução)

Uma mulher, que aparentemente estava em surto psicótico, foi presa após esfaquear duas mulheres e duas crianças na QR 118, Conjunto J, em Santa Maria, na noite deste domingo (19/4).

As vítimas foram atendidas com ferimentos ainda no local pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foram levadas para o hospital.

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A autora foi detida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhada à delegacia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF), que ficou responsável pela cena do crime. As identidades da autora e das vítimas não foram reveladas.

Em vídeos que circulam pela internet é possível ver uma mulher sendo levada pelos bombeiros. Não há detalhes sobre o estado de saúde atual das vítimas nem sobre a dinâmica da ocorrência.