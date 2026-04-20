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Linchamento

Suspeito de importunar sexualmente duas crianças é linchado em Santa Maria

O homem foi encontrado no chão com sinais de espancamento e com baixa consciência.

Homem é linchado após ser suspeito de mostrar partes íntimas para duas crianças - (crédito: Reprodução)
Homem é linchado após ser suspeito de mostrar partes íntimas para duas crianças - (crédito: Reprodução)

Um homem foi linchado por moradores após supostamente mostrar as partes íntimas para duas crianças na QR 207 Santa Maria, por volta das 21h deste domingo (19/4). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, ele foi encontrado no chão com sinais de espancamento e com baixa consciência. 

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O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levado para um hospital da região. De acordo com a PMDF, ele será levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ficará responsável por investigar o linchamento e a susposta importunação sexual. 

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Por Correio Braziliense
postado em 20/04/2026 00:53
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