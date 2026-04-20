Corredora celebra paixão pelo esporte no terceiro dia da Maratona Brasília

No terceiro dia da Maratona Brasília, tradicional evento que integra as comemorações pelos 66 anos da capital federal e do Correio Braziliense, atletas amadores e profissionais ocuparam as ruas da cidade logo nas primeiras horas da manhã. Nesta segunda (20/4), às 6h30, foi dada a largada para percursos que passam por alguns dos principais cartões-postais da capital, como a Catedral Metropolitana de Brasília, a Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional.

Entre os participantes está a massagista aposentada Maria de Jesus Santos Medeiros, de 72 anos, que corre há mais de 10 anos e participou da prova de 5km. Com experiência acumulada, ela comemora mais uma prova percorrida. “Não me incomoda mais acordar cedo para estar aqui. A corrida virou algo essencial que não vivo mais sem”, afirmou.

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Segundo Maria, a corrida surgiu como uma necessidade de mudança de estilo de vida e se tornou uma paixão espontânea. “Foi uma amiga que me chamou: ‘vamos correr’. Estava parada em casa e disse sim. E estou aqui até hoje. Foi uma das melhores decisões que tomei”, ressaltou.

A corredora destacou o cenário da prova como um dos principais motivadores. “Eu gosto muito dessa área. É inspirador olhar para a Catedral, olhar para Brasília. A gente corre mais estimulada”, disse.

Ao longo da trajetória no esporte, ela acumula diversas medalhas e dois troféus, conquistados em provas de 6 km e 12 km. O maior desafio até hoje foi uma corrida de 15 km, e ela chegou a se preparar para uma meia maratona em Florianópolis, mas precisou desistir por um imprevisto. “Eu estou sempre na ativa e jamai vou parar. É uma paixão”, reforçou.

Etapas

A Maratona Brasília continua na terça-feira (21/4), último dia do evento. Os percursos incluem 3 km, 5 km, 10 km, 21 km e a maratona completa de 42 km. Além das corridas, a programação conta com atividades paralelas, como aulas de capoeira, boxe, dança, além de apresentações musicais e performances circenses, reforçando o caráter festivo da celebração.