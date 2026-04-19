Maratona Brasília 2026: primeiros colocados celebram resultado na prova

Sob céu limpo e ensolarado, a Maratona Brasília 2026 continuou agitando a manhã dos brasilienses neste domingo (19/4), com as provas de 5km e 10km. Às 7h, foi dada a largada para os mais de 1 mil participantes que correram o percurso que passa por cartões-postais, como a Catedral Metropolitana, a Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional.

Na prova dos 10km, o vencedor foi Daniel Santos. O atleta de 35 anos veio de Vitória da Conquista, na Bahia, para a capital a trabalho. “Estendemos nossa visita para curtir o feriado e nada melhor do que aproveitar para correr um pouquinho”, afirmou o treinador. “Vim sem expectativa nenhuma, mas dei o meu melhor e, graças a Deus, consegui a primeira colocação”, celebrou.

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Em 2022, Daniel participou da prova dos 42km da Maratona Brasília e conquistou a 4ª colocação. “O percurso é puxado. Para ir é bom, mas para voltar..”, riu o atleta. Neste ano, o tempo do baiano foi de 32:56:34.











Em seguida, foi a vez de Rosilene Alves ser consagrada como campeã da categoria feminina nos 10km. A atleta de Águas Lindas fez a prova em 39:32:44 e, apesar de ter conquistado o 1° lugar, não ficou satisfeita com o resultado. “Tive alguns contratempos e, infelizmente, não consegui baixar meu tempo, o que era minha meta. Mas tudo bem, estou dentro do previsto ainda”, declarou a professora de Educação Física.

No ano passado, ela também foi a vencedora da prova. “Agora quero me preparar para uma meia maratona. Ainda não tive coragem, mas eu vou”, prometeu Rosilene.

Outro atleta que repetiu o pódio do ano passado foi Elisson Ferreira, 47, vencedor da categoria masculina dos 5km. No ano passado, o advogado foi campeão da corrida de 10km. “É uma prova que eu gosto muito, que é muito bem organizada. É um percurso desafiador, mas também muito bonito. Tem uma subida forte no final, mas é isso que dá o charme”, elogiou o brasiliense, que corre desde 2012.

“Quando eu ainda estava na faculdade, tive problemas de estresse e comecei a correr para ajudar. Hoje em dia, a corrida se tornou uma terapia, um hobby e uma paixão”, disse o advogado. “Fiquei muito feliz com esse resultado, é fruto de muito treinamento e dedicação”, completou.

Wélida Seyla, por sua vez, foi responsável por uma vitória inédita. Empresária de Iporá, Goiás, ela começou a correr há exatos 1 ano e 19 dias. “Na primeira prova que fiz, já fiquei em 5° lugar da minha categoria. Aí eu me empolguei e continuei”, narrou a vencedora dos 5km, que fez o percurso em 23:02:98.











“Hoje foi um dia incrível”, celebrou Wélida. “Quando eu percebi que estava em primeiro, já me emocionei logo de cara. Fiquei muito feliz”, contou a empresária, que também se encantou pelo percurso. “Eu corri aproveitando, olhando para os lados. Foi muito legal”, acrescentou.

A Maratona Brasília segue nesta segunda (20), com as provas de 5km e 21km, e terça (21), com percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Haverá também programação especial, com aulas de capoeira, boxe e dança, além de shows e performances circenses.

