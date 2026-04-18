Fim de semana no DF será de calor e céu encoberto

Sem previsão de chuvas ou trovoadas, o fim de semana será favorável para os corredores que participarão da Maratona Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O fim de semana no Distrito Federal será de calor e céu encoberto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na tarde deste sábado (18/4), os termômetros devem chegar à casa dos 27°C, apesar da nebulosidade. O tempo continua estável até quarta-feira (22), com as temperaturas podendo alcançar os 28°C e 29°C.

Sem previsão de chuvas ou trovoadas, o fim de semana será favorável para os corredores que participarão da Maratona Brasília, realizada entre sábado e terça-feira (21). O evento esportivo promovido pelo Correio, que chega à 35ª edição, registra um marco inédito neste ano — quatro dias de prova.

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Neste ano, além do tradicional trajeto de 42km, a maratona contará com as categorias 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km, todas com largada e chegada em frente ao Museu da República.

