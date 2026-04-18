Pequenos atletas dão um show de talento e alegria na Maratona Brasília 2026

A tarde deste sábado (18/4) foi marcada por energia, alegria e espírito esportivo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com a realização da corrida infantil da Maratona Brasília 2026. Voltado para crianças de diferentes idades, o evento reuniu famílias inteiras em um ambiente de celebração.

Com percursos adaptados e clima de festa, a prova transformou o gramado central em um espaço de convivência e diversão. Pais, responsáveis e espectadores acompanharam de perto cada largada, incentivando os pequenos atletas ao longo do trajeto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O servidor público Fábio Reis, de 38 anos, acompanhou de perto a participação da filha, Mariana Reis, de apenas 5 anos, na corrida infantil realizada neste sábado (18/4), na Esplanada dos Ministérios. Apesar do calor, ele destacou o entusiasmo com a experiência e a importância da iniciativa para o desenvolvimento das crianças.

“Tá um pouquinho quente, mas é uma iniciativa muito importante pras crianças, pra elas terem essa iniciação no esporte, entenderem que vale a pena competir de forma saudável. Elas vão criando um hábito mais saudável, uma rotina mais esportiva, e isso é muito importante”, afirmou.

O autônomo Carlos Alexandre, de 48 anos, veio de Taguatinga e viu com orgulho a vitória do filho, Miguel Marques, de 10, na corrida. Ele destacou a importância de incentivar o esporte desde cedo, especialmente a partir do exemplo dentro de casa. “Eu estou incentivando ele a participar de mais e mais provas. Eu já corro aqui em Brasília e ele me viu correndo, acabou seguindo o caminho do pai também. É um estímulo para manter minha saúde em boas condições e a dele também”, afirmou.

Empolgado com a medalha no peito, Miguel também celebrou a experiência e mostrou disposição para continuar no esporte. “Gostei de correr, é legal”, resumiu. Ainda tímido, ele disse que pretende participar de outras provas ao longo do ano e deixou um recado para outras crianças. “Eu diria para vir correr e se exercitar. É importante porque você melhora as pernas”, completou, de modo tímido.



