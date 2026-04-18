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Maratona Brasília 2026

Pequenos atletas dão um show de talento e alegria na Maratona Brasília 2026

Entre medalhas e sorrisos, a Maratona Kids transformou o gramado central em um cenário de lazer e saúde

Corrida Infantil agita a Esplanada neste sábado (18/4) - (crédito: Ed Alves / CB PRESS)
Corrida Infantil agita a Esplanada neste sábado (18/4) - (crédito: Ed Alves / CB PRESS)

A tarde deste sábado (18/4) foi marcada por energia, alegria e espírito esportivo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com a realização da corrida infantil da Maratona Brasília 2026. Voltado para crianças de diferentes idades, o evento reuniu famílias inteiras em um ambiente de celebração.

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Com percursos adaptados e clima de festa, a prova transformou o gramado central em um espaço de convivência e diversão. Pais, responsáveis e espectadores acompanharam de perto cada largada, incentivando os pequenos atletas ao longo do trajeto. 

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O servidor público Fábio Reis, de 38 anos, acompanhou de perto a participação da filha, Mariana Reis, de apenas 5 anos, na corrida infantil realizada neste sábado (18/4), na Esplanada dos Ministérios. Apesar do calor, ele destacou o entusiasmo com a experiência e a importância da iniciativa para o desenvolvimento das crianças. 

“Tá um pouquinho quente, mas é uma iniciativa muito importante pras crianças, pra elas terem essa iniciação no esporte, entenderem que vale a pena competir de forma saudável. Elas vão criando um hábito mais saudável, uma rotina mais esportiva, e isso é muito importante”, afirmou.

O autônomo Carlos Alexandre, de 48 anos, veio de Taguatinga e viu com orgulho a vitória do filho, Miguel Marques, de 10, na corrida. Ele destacou a importância de incentivar o esporte desde cedo, especialmente a partir do exemplo dentro de casa. “Eu estou incentivando ele a participar de mais e mais provas. Eu já corro aqui em Brasília e ele me viu correndo, acabou seguindo o caminho do pai também. É um estímulo para manter minha saúde em boas condições e a dele também”, afirmou.

Empolgado com a medalha no peito, Miguel também celebrou a experiência e mostrou disposição para continuar no esporte. “Gostei de correr, é legal”, resumiu. Ainda tímido, ele disse que pretende participar de outras provas ao longo do ano e deixou um recado para outras crianças. “Eu diria para vir correr e se exercitar. É importante porque você melhora as pernas”, completou, de modo tímido.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 18/04/2026 17:56
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