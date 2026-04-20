Colisão entre veículos na BR 070 termina em capotagem nesta segunda

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 6h10 desta segunda-feira (20/4) para atender a uma ocorrência de colisão entre um Ford Ranger e um Fiat Uno, o qual capotou após o choque. Para o serviço, os militares fizeram uso de três viaturas.

O caso aconteceu próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o Fiat Uno capotado e prontamente isolaram a área. A ação resultou em interdição parcial da via durante a avaliação do ocorrido.

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Todos os ocupantes dos veículos foram avaliados. Apesar do sinistro, todos se encontravam conscientes, orientados e estáveis, não havendo necessidade de transporte para unidade hospitalar. O local ficou sob cuidados da PRF.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.