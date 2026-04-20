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SINISTRO DE TRÂNSITO

Colisão entre veículos na BR 070 termina em capotagem nesta segunda

Caso ocorreu às 6h10 desta segunda-feira (20/4). Ninguém foi ferido e o local ficou aos cuidados da PRF

Colisão na BR 070 termina em capotagem - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Colisão na BR 070 termina em capotagem - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 6h10 desta segunda-feira (20/4) para atender a uma ocorrência de colisão entre um Ford Ranger e um Fiat Uno, o qual capotou após o choque. Para o serviço, os militares fizeram uso de três viaturas.

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O caso aconteceu próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o Fiat Uno capotado e prontamente isolaram a área. A ação resultou em interdição parcial da via durante a avaliação do ocorrido.

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Todos os ocupantes dos veículos foram avaliados. Apesar do sinistro, todos se encontravam conscientes, orientados e estáveis, não havendo necessidade de transporte para unidade hospitalar. O local ficou sob cuidados da PRF.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.

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João Pedro Zamora

Sou João Pedro Zamora Junqueira, estagiário de Cidades do Correio Braziliense. Envio esse email com as informações necessárias para criação de uma assinatura para que eu possa usar no site do Correio.

Por João Pedro Zamora
postado em 20/04/2026 10:31
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