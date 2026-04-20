Preparação e superação marcam terceiro dia da Maratona Brasília 2026

A Maratona Brasília segue nesta segunda (20), com as provas de 5km e 21km, e terça (21), com percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Iniciando a semana, o terceiro dia da Maratona Brasília reuniu modalidades de 5km e 21km público geral e PCD. A largada foi dada às 6h30 em meio a um dia ensolarado e com as temperaturas amenas.

Um dos corredores da categoria PCD, Vinícius Ximenes, 42, conta que começou a correr há dois anos. O motivo para o início da jornada foi cuidar mais da saúde. "Essa foi a minha principal motivação. Comecei a correr pela saúde e tomei gosto", afirmou.

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Na prova desta segunda, Ximenes competiu a prova de 21km. Apesar do desafio, a preparação que fez deu confiança para completar a prova. "Treino pelo menos duas vezes na semana, sempre no início e no final da semana", contou.

Apesar ter se inscrito para a prova de meia maratona, o objetivo é alcançar o dobro da marca. "Minha meta é conseguir correr uma maratona completa (42km) até o fim do ano", revelou.

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Para Vinícius Ximenes, um dos pontos altos da corrida foi o trajeto, rodeado de belezas de Brasília. "Eu acho que isso motiva o corredor durante a prova. Brasília tem muitos pontos turísticos bonitos para ver, é uma cidade maravilhosa", elogiou.

A Maratona Brasília segue nesta segunda (20), com as provas de 5km e 21km, e terça (21), com percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Haverá também programação especial, com aulas de capoeira, boxe e dança, além de shows e performances circenses.