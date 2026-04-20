Aniversário de Brasília muda rotina de serviços no DF

O aniversário de Brasília, celebrado na terça-feira (21/4), quando também é comemorado o feriado de Tiradentes, vai alterar o funcionamento de serviços públicos no Distrito Federal.

No transporte público, ônibus e metrô serão gratuitos por meio do programa Vai de Graça. As linhas de ônibus que atendem a Rodoviária do Plano Piloto terão reforço, enquanto o metrô funcionará das 7h às 19h.

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Para quem pretende aproveitar o feriado, o Zoológico de Brasília abrirá normalmente durante todo o período, com entrada gratuita na terça-feira, dentro do programa Lazer para Todos. A programação inclui palestras, corrida e atrações circenses em comemoração ao aniversário da capital.

Saúde

Na área da saúde, serviços de urgência e emergência seguem sem interrupção. O atendimento do Samu, das emergências dos hospitais regionais, das unidades de pronto atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião será mantido 24 horas, assim como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipo III e os Caps Álcool e Drogas.

Já as unidades básicas de saúde (UBSs), os centros de especialidades odontológicas (CEOs), ambulatórios, policlínicas, Caps tipos I e II e os Caps infantojuvenis (Capsi) não funcionarão na segunda e na terça, com retomada na quarta-feira (22/4). As farmácias de alto custo seguem o mesmo calendário.

Segurança

Na segurança pública, a Polícia Civil do Distrito Federal manterá o funcionamento ininterrupto das delegacias circunscricionais, além das Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e das Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não terá expediente administrativo nos dias 20 e 21, mas os serviços operacionais seguem normalmente, com equipes de prontidão 24 horas para ocorrências como incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares.

Serviços

As agências do Banco de Brasília (BRB) estarão fechadas na terça-feira, com reabertura na quarta.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital manterá equipes de plantão para atendimentos emergenciais, como retirada de árvores e galhos com risco de queda, das 7h às 19h. Já a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal não terá atendimento presencial na sede e nos escritórios na segunda e na terça. Os serviços operacionais seguem normalmente, e os consumidores podem acionar a companhia pelo telefone 115, WhatsApp, aplicativo ou site.

Os serviços da CEB Iluminação Pública e Serviços funcionam normalmente, 24 horas por dia, inclusive nos feriados. O Serviço de Limpeza Urbana manterá suas atividades operacionais sem alteração ao longo do período.

Já os postos de atendimento do Detran-DF estarão fechados na segunda e na terça-feira.

Secretarias

Na rede da assistência social, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, permanecem abertos os Centros Pop, a Central de Vagas, a Unidade de Proteção Social 24 Horas e as unidades de acolhimento.

Os restaurantes comunitários funcionarão normalmente nos dois dias, com três refeições diárias — exceção para a unidade de Ceilândia (DJ Jamaika), que não abrirá na terça.

Por outro lado, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados (Creas) e os Centros de Convivência (Cecon) estarão fechados.

Na Secretaria da Mulher, seguem em funcionamento a Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo, enquanto os demais serviços não terão expediente durante o feriado prolongado.