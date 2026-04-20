Criança de 2 anos e mais quatro são esfaqueados na rua em Santa Maria

Segundo a PMDF, a mulher estava sob efeito de entorpecentes - (crédito: Reprodução)

Uma mulher de 34 anos fez cinco vítimas com golpes de faca, na noite deste domingo (19), por volta das 21h20, na QR 118, em Santa Maria. Entre as vítimas está uma criança de 2 anos, que precisou ser levada às pressas ao hospital. Outras quatro pessoas, com idades entre 33 e 66 anos, também foram atingidas. Uma delas tentou proteger a criança e outra, que se aproximou para entender a situação, também acabou ferida.

Testemunhas acionaram o 190, relatando à Polícia Militar as ameaças com arma branca. Segundo informações da PMDF, durante o deslocamento as equipes souberam que as vítimas buscavam socorro em uma unidade do Corpo de Bombeiros. Diante da gravidade, os policiais levaram imediatamente a criança ao Hospital Regional de Santa Maria. Ao retornarem ao local encontraram a agressora já contida.

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A mulher foi encaminhada para atendimento médico, onde permaneceu sedada, e depois levada à 33º Delegacia de Polícia, onde teve a prisão em flagrante registrada. As demais vítimas também receberam atendimento na rede pública de saúde. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.