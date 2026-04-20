InícioCidades DF
Atividade

Festival começa com oficinas que unem tecnologia e sustentabilidade

O festival conta com uma programação de oficinas gratuitas nos dias 20, 21 e 22 de abril, das 10h às 20h, no Setor Comercial Sul

Participantes do Festival Setor Criativo Sul durante oficina - (crédito: | Reprodução: EDC Comunicac?a?o | Thami )
Participantes do Festival Setor Criativo Sul durante oficina - (crédito: | Reprodução: EDC Comunicac?a?o | Thami )

Começou nesta segunda-feira (20/4) o Festival Setor Criativo Sul, projeto que reúne oficinas com atividades práticas e interativas acerca de temas como tecnologia, sustentabilidade e criatividade. O evento, que acontece no Setor Comercial Sul, propõe um olhar inclusivo, sustentável e criativo sobre a construção de cidades.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os participantes, conduzidos por profissionais e agentes culturais, irão trocar conhecimentos e experiências a fim de desenvolver ideias e soluções criativas para os desafios das cidades contemporâneas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O festival conta com uma programação de oficinas gratuitas nos dias 20, 21 e 22 de abril, das 10h às 20h. As inscrições para participar das oficinas podem ser feitas através deste formulário.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/04/2026 16:10
SIGA
x