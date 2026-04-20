Festival começa com oficinas que unem tecnologia e sustentabilidade

Começou nesta segunda-feira (20/4) o Festival Setor Criativo Sul, projeto que reúne oficinas com atividades práticas e interativas acerca de temas como tecnologia, sustentabilidade e criatividade. O evento, que acontece no Setor Comercial Sul, propõe um olhar inclusivo, sustentável e criativo sobre a construção de cidades.

Os participantes, conduzidos por profissionais e agentes culturais, irão trocar conhecimentos e experiências a fim de desenvolver ideias e soluções criativas para os desafios das cidades contemporâneas.

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O festival conta com uma programação de oficinas gratuitas nos dias 20, 21 e 22 de abril, das 10h às 20h. As inscrições para participar das oficinas podem ser feitas através deste formulário.



