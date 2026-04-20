Operação da PM em Santa Maria resulta em prisão por tráfico e tumulto

Após a chegada de reforços, a área foi isolada e os envolvidos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Gabriela Cidade

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDFT) prendeu quatro pessoas nesse domingo (19/4) durante uma operação em Santa Maria. A ocorrência, feita por intermédio do Grupo Tático Operacional (GTOP 46) do 26º Batalhão da PM, teve início após denúncias de que um homem estaria traficando e portando arma de fogo próximo ao ginásio da QC 01.

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Foram apreendidas cinco porções de substância análoga a maconha e uma balança de precisão portátil. Quatro indivíduos foram detidos: um por tráfico de drogas e três por desacato e lesão corporal.

Durante a abordagem, o suspeito tentou engolir parte da droga que portava e repassar uma balança de precisão e porções de maconha à outra pessoa. O homem é conhecido por passagens criminais recentes.

Os militares foram à residência do suspeito, na QC 02, em busca da arma de fogo mencionada e, apesar de terem a entrada autorizada pelo dono do imóvel, vizinhos e familiares teriam afrontado a equipe, tentando impedir a ação policial com chutes, pontapés e arremessos de objetos. A PM fez uso de agentes químicos para dispersar os populares.

Após a chegada de reforços, a área foi isolada, e os envolvidos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Ao registrar a ocorrência, uma das pessoas detidas agrediu um policial civil com uma mordida. O principal suspeito foi autuado por tráfico de entorpecentes, e os outros três indivíduos responderão por desacato, resistência e lesão corporal.