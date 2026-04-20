Colisão entre barcos a remo fere uma pessoa no Lago Paranoá

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência às 8h30 - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal)

Uma pessoa ficou ferida após dois barcos a remo se chocarem na manhã desta segunda-feira (20/4) na raia norte do Lago Paranoá, entre a Universidade de Brasília (UnB) e a ponte do Bragueto, no Lago Norte. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência às 8h30.

Segundo os presentes, um barco com quatro e outro com dois remadores navegavam em sentido contrário e colidiram frente a frente. No esporte, os remadores se posicionam de costas para o destino.

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Quando as equipes de bombeiros chegaram ao local, encontraram um homem adulto em um píer com corte profundo na região do quadril, com sangramento ativo. O paciente foi transportado em uma das lanchas do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Resgate e depois conduzido até o hospital indicado pela regulação médica.