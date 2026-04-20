Discussão termina com homem ferido por golpe de machado

Um homem de 32 anos foi ferido com um golpe de machado na região do abdômen, em São Sebastião. O caso ocorreu na noite de domingo (19/4) e teve início, segundo testemunhas, após uma discussão em um local onde havia consumo de drogas. Inicialmente, o agressor teria tentado atingir a esposa da vítima, que conseguiu desviar do golpe.

De acordo com a ocorrência policial preliminar, equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) acionaram a Polícia Militar (PMDF) para atender a um caso de lesão por arma branca. Ao chegarem, os socorristas encontraram a vítima com um ferimento na lateral do abdômen, abaixo da costela. Diante da gravidade, o homem foi levado imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião.

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No local, a esposa da vítima relatou aos policiais que o casal estava em um ambiente onde outras pessoas faziam uso de entorpecentes, quando teve início uma discussão. Segundo ela, o suspeito, armado com um machado, tentou inicialmente atingi-la, mas ela conseguiu desviar.

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Em seguida, o agressor teria voltado a arma contra o marido, atingindo-o com um golpe. Durante a ação, a mulher utilizou um capacete de motocicleta para se proteger e tentar conter o autor.

Após o ataque, o suspeito fugiu em um veículo Gol prata. Na saída, ele colidiu com a motocicleta da esposa da vítima antes de deixar o local.

O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que apura as circunstâncias da agressão e trabalha para identificar e localizar o autor. O estado de saúde da vítima não havia sido divulgado até a última atualização desta matéria.