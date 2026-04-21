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Celina diz que estudos do VLT entre Ceilândia e Taguatinga estão avançando

Governadora do DF falou ao Correio sobre a estruturação de projetos estratégicos de transporte sobre trilhos

Celina Leão fala sobre projetos estratégicos de transporte sobre trilhos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Celina Leão fala sobre projetos estratégicos de transporte sobre trilhos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o governo está estruturando projetos estratégicos de transporte sobre trilhos. Um deles é a expansão do metrô até o Gama e Santa Maria, cujo estudo de viabilidade técnica foi licitado e está em andamento. "Também avançamos com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre Ceilândia e Taguatinga que, igualmente, teve o estudo de viabilidade técnica licitado e está em curso", disse Celina, em entrevista ao Correio.

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Os estudos técnicos sobre o VLT entre Ceilândia e Taguatinga serão realizados ao longo deste ano. A Secretaria de Obras trabalha na contratação da empresa responsável por conduzir essa etapa, que é fundamental para o planejamento adequado das intervenções. A partir dos resultados obtidos, as melhorias serão estruturadas e têm previsão de implementação em 2027.

Segundo a governadora, em junho de 2025, foi firmado um contrato para a realização de estudos voltados à análise de viabilidade da futura Linha 2 do Metrô do Distrito Federal. "O escopo contempla a elaboração de Estudos Preliminares de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EVTEA de um empreendimento metroferroviário destinado a ampliar a cobertura do transporte público sobre trilhos no DF", citou.

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O projeto prevê o atendimento às regiões administrativas Santa Maria, Gama, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro e Plano Piloto, com integração a pontos estratégicos como a Rodoviária do Plano Piloto e a Esplanada dos Ministérios.
"De acordo com as informações consolidadas na fase atual dos estudos, a Linha 2 deverá ter, aproximadamente, 60km de extensão, conectando a região de Santa Maria à área central de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, consolidando um eixo de transporte moderno, eficiente e integrado. A capacidade projetada é de, aproximadamente, 130 mil passageiros por dia, com cerca de 50 mil usuários no horário de pico da manhã, evidenciando o potencial de atendimento a uma demanda expressiva e a contribuição direta para a redução de congestionamentos e emissões", detalha Celina.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

José Carlos Vieira

Editor

Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Aline Gouveia, José Carlos Vieira, Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 21/04/2026 09:38
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