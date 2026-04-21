Celina diz que estudos do VLT entre Ceilândia e Taguatinga estão avançando

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o governo está estruturando projetos estratégicos de transporte sobre trilhos. Um deles é a expansão do metrô até o Gama e Santa Maria, cujo estudo de viabilidade técnica foi licitado e está em andamento. "Também avançamos com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre Ceilândia e Taguatinga que, igualmente, teve o estudo de viabilidade técnica licitado e está em curso", disse Celina, em entrevista ao Correio.
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Segundo a governadora, em junho de 2025, foi firmado um contrato para a realização de estudos voltados à análise de viabilidade da futura Linha 2 do Metrô do Distrito Federal. "O escopo contempla a elaboração de Estudos Preliminares de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EVTEA de um empreendimento metroferroviário destinado a ampliar a cobertura do transporte público sobre trilhos no DF", citou.
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Aline GouveiaSubeditora
Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos
José Carlos VieiraEditor
Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais