Celina diz que estudos do VLT entre Ceilândia e Taguatinga estão avançando

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o governo está estruturando projetos estratégicos de transporte sobre trilhos. Um deles é a expansão do metrô até o Gama e Santa Maria, cujo estudo de viabilidade técnica foi licitado e está em andamento. "Também avançamos com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) entre Ceilândia e Taguatinga que, igualmente, teve o estudo de viabilidade técnica licitado e está em curso", disse Celina, em entrevista ao Correio.

Os estudos técnicos sobre o VLT entre Ceilândia e Taguatinga serão realizados ao longo deste ano. A Secretaria de Obras trabalha na contratação da empresa responsável por conduzir essa etapa, que é fundamental para o planejamento adequado das intervenções. A partir dos resultados obtidos, as melhorias serão estruturadas e têm previsão de implementação em 2027.

Segundo a governadora, em junho de 2025, foi firmado um contrato para a realização de estudos voltados à análise de viabilidade da futura Linha 2 do Metrô do Distrito Federal. "O escopo contempla a elaboração de Estudos Preliminares de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EVTEA de um empreendimento metroferroviário destinado a ampliar a cobertura do transporte público sobre trilhos no DF", citou.

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O projeto prevê o atendimento às regiões administrativas Santa Maria, Gama, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro e Plano Piloto, com integração a pontos estratégicos como a Rodoviária do Plano Piloto e a Esplanada dos Ministérios.