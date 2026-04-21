Brasiliense encara sequência intensa de provas na Maratona Brasília

Renata Portuguêz está participando do desafio sem limites, onde já correu 5km no sábado, 10 km no domingo, 21 km na segunda e nesta terça-feira o objetivo é ainda mais ambicioso, encarar os 42,195 km da maratona - (crédito: Vanilson Oliveira/C.B/D.A Press)

A Maratona de Brasília, chega ao seu quatro dia nesta terça-feira (21/4). A data é representativa para a cidade, que comemora 66 anos, e tornou-se referência para prática de esportes.

A brasiliense Renata Portuguêz é um exemplo de que a Capital Federal vai além das decisões políticas. Ela está participando do desafio sem limites, onde já correu 5km no sábado, 10 km no domingo, 21 km na segunda e nesta terça-feira o objetivo é ainda mais ambicioso, encarar os 42,195 km da maratona.

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Aos 46 anos, ela começou a correr aos 14 anos. “Naquela época não tínhamos muitas opções de esportes para praticar. Aí quando saía da escola eu ir pro Parque da Cidade para correr”, contou. Entre os destaques, está a quarta colocação geral conquistada em 2003, resultado que reforça sua vivência nas competições.













































O desafio atual, que ela define como “sem limites”, exige não apenas preparo físico, mas também controle mental. Mesmo após três dias seguidos de prova, Renata segue entre os cinco melhores tempos no geral do desafio, mantendo o ritmo para a etapa final.

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O evento promovido pelo Correio Braziliense marca o aniversário de 66 anos da capital e do jornal. Foram quatro dias de evento, reunindo centenas de atletas de todo o país, que participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.