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MARATONA BRASÍLIA

Brasiliense encara sequência intensa de provas na Maratona Brasília

Maratona de Brasília se consagra como um dos mais importantes eventos esportivos do país

Renata Portuguêz está participando do desafio sem limites, onde já correu 5km no sábado, 10 km no domingo, 21 km na segunda e nesta terça-feira o objetivo é ainda mais ambicioso, encarar os 42,195 km da maratona - (crédito: Vanilson Oliveira/C.B/D.A Press)
Renata Portuguêz está participando do desafio sem limites, onde já correu 5km no sábado, 10 km no domingo, 21 km na segunda e nesta terça-feira o objetivo é ainda mais ambicioso, encarar os 42,195 km da maratona - (crédito: Vanilson Oliveira/C.B/D.A Press)

A Maratona de Brasília, chega ao seu quatro dia nesta terça-feira (21/4). A data é representativa para a cidade, que comemora 66 anos, e tornou-se referência para prática de esportes.

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A brasiliense Renata Portuguêz é um exemplo de que a Capital Federal vai além das decisões políticas. Ela está participando do desafio sem limites, onde já correu 5km no sábado, 10 km no domingo, 21 km na segunda e nesta terça-feira o objetivo é ainda mais ambicioso, encarar os 42,195 km da maratona.

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Aos 46 anos, ela começou a correr aos 14 anos. “Naquela época não tínhamos muitas opções de esportes para praticar. Aí quando saía da escola eu ir pro Parque da Cidade para correr”, contou. Entre os destaques, está a quarta colocação geral conquistada em 2003, resultado que reforça sua vivência nas competições.

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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

O desafio atual, que ela define como “sem limites”, exige não apenas preparo físico, mas também controle mental. Mesmo após três dias seguidos de prova, Renata segue entre os cinco melhores tempos no geral do desafio, mantendo o ritmo para a etapa final.

O evento promovido pelo Correio Braziliense marca o aniversário de 66 anos da capital e do jornal. Foram quatro dias de evento, reunindo centenas de atletas de todo o país, que participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 21/04/2026 07:10 / atualizado em 21/04/2026 08:04
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