Celina nega federalização do BRB e fala em diálogo com o Banco Central

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), reafirmou que a federalização do Banco de Brasília (BRB) não está em discussão. Ela destacou que o BRB é um patrimônio do Distrito Federal e assim permanecerá. "Estamos mantendo diálogo técnico com o Banco Central, prestando todas as informações necessárias e acompanhando de forma responsável os desdobramentos. O objetivo é garantir segurança institucional e confiança no sistema financeiro", frisou Celina, em entrevista exclusiva ao Correio.
A governadora também afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal. "O BRB precisa estar próximo da população, oferecendo crédito responsável, apoiando servidores, pequenos empreendedores e famílias. É um banco público que deve equilibrar sustentabilidade financeira com compromisso social. E é isso que estamos reforçando", disse.
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Aline GouveiaSubeditora
Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos
José Carlos VieiraEditor
Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais
postado em 21/04/2026 09:33