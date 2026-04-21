Celina nega federalização do BRB e fala em diálogo com o Banco Central

Celina Leão afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), reafirmou que a federalização do Banco de Brasília (BRB) não está em discussão. Ela destacou que o BRB é um patrimônio do Distrito Federal e assim permanecerá. "Estamos mantendo diálogo técnico com o Banco Central, prestando todas as informações necessárias e acompanhando de forma responsável os desdobramentos. O objetivo é garantir segurança institucional e confiança no sistema financeiro", frisou Celina, em entrevista exclusiva ao Correio.

