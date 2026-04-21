Corredores chegam ainda na madrugada para Maratona Brasília

Corredores chegam ainda na madrugada para Maratona de Brasília - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/D.A Press)

O sol tardava a nascer quando os amigos Simone dos Santos e Mehujael Moraes chegaram ao Eixo Monumental, em Brasília, para correr, por volta das 5h desta terça-feira (21/4), o último dia da Maratona Brasília.

Cuidados com a saúde e a busca pela superação pessoal foram alfumas das motivações citadas pelo casal de amigos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Gosto tanto de correr que faco o esporte há mais de 25 anos", contou Simone dos Santos, momentos antes de se juntar a centenas de pessoas para disputar a corrida de 42 km.

Leia também: O ensaio do homem de aço para a maratona Brasília

Pronto para integrar o mesmo grupo que Simone, o comerciante Mehujael Moraes vangloriava-se de seu trigésimo ano de participação na Maratona Brasília.

"Em 1996, foi minha primeira corrida na maratona. Eu corro para ter mais motivação. Fiz cirurgia no dente recentemente, e a corrida tem sido aliada na minha recuperação ", contou Moraes, que, assim como Simone, disputou a corrida de 42km.

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.