Alegria e emoção marcam último dia da Maratona Brasília 2026

As amigas Lorrany Rodrigues (20), Rebeca Gonçalves (29) e Kelly Cristina (31) durante a concentração para a prova - (crédito: Ed Alves;CB/D.A Press)

O clima frio da manhã desta terça-feira (21/04) não foi suficiente para desanimar os participantes do último dia da Maratona de Brasília. A largada foi marcada por alegria, emoção e muita expectativa entre os corredores, especialmente para aqueles que vivem a experiência pela primeira vez.

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Entre elas, Lorrany Rodrigues, de 20 anos, se preparava para sua estreia em provas de corrida. “Eu estou bem animada, nunca corri, mas tudo tem a sua primeira vez. Espero que eu consiga ir até o final”, contou. Com bom humor, ela disse o que a motivou para correr: “vim por livre e espontânea pressão das minhas amigas”.

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Ao lado dela, as amigas também demonstravam entusiasmo. Rebeca Gonçalves, 29, participante da prova de 5 km, destacou o espírito leve do evento. “A expectativa é a melhor. Vamos pegar o nascer do sol bem lindo. O evento tá bem lotado, bem bonito e realmente viemos pela diversão, pela saúde, pela banana e medalha depois da prova”, disse, entusiasmada.

Kelly Cristina, de 31 anos, também integrante do trio de amigas, revelou que foi incentivada pelas amigas a participar. “Rebeca é nossa companheira de corrida. Sempre nos puxa e vamos correr juntas hoje e tentar correr em menos de 36 minutos”, revelou, com expectativa.

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Nesta terça-feira (21/04), quarto e último dia da Maratona de Brasília, os atletas participaram das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A festa celebra os 66 anos de Brasília e do jornal Correio Braziliense, responsável pela promoção do evento. Além da agenda esportiva, a programação inclui aulas de dança e shows.