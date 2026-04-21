Celina quer ações para ajudar servidores superendividados

Celina Leão afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou ao presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, a realização de um estudo para melhorar as condições oferecidas aos servidores públicos em situação de superendividamento, com a avaliação de um tratamento específico para essa realidade.

Ao Correio, Celina explicou que quer que esse tema seja tratado como prioridade dentro do banco. "Esse estudo já está em curso e, a partir dele, vamos definir as medidas possíveis para enfrentar de forma efetiva a situação dos servidores superendividados", citou.

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Segundo dados da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), a maioria das pessoas superendividadas não está na base da pirâmide social. São mulheres, entre 30 e 50 anos, com renda acima de R$ 5 mil, muitas delas servidoras públicas.

Celina Leão afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal. "O BRB precisa estar próximo da população, oferecendo crédito responsável, apoiando servidores, pequenos empreendedores e famílias. É um banco público que deve equilibrar sustentabilidade financeira com compromisso social. E é isso que estamos reforçando", disse.