Celina quer ações para ajudar servidores superendividados

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou ao presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, a realização de um estudo para melhorar as condições oferecidas aos servidores públicos em situação de superendividamento, com a avaliação de um tratamento específico para essa realidade.
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Ao Correio, Celina explicou que quer que esse tema seja tratado como prioridade dentro do banco. "Esse estudo já está em curso e, a partir dele, vamos definir as medidas possíveis para enfrentar de forma efetiva a situação dos servidores superendividados", citou.
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Segundo dados da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), a maioria das pessoas superendividadas não está na base da pirâmide social. São mulheres, entre 30 e 50 anos, com renda acima de R$ 5 mil, muitas delas servidoras públicas.
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Aline GouveiaSubeditora
Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos
José Carlos VieiraEditor
Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais