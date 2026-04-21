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Entrevista

Celina quer ações para ajudar servidores superendividados

Governadora do DF explicou, em entrevista ao Correio, que quer que esse tema seja tratado como prioridade dentro do BRB

Celina Leão afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Celina Leão afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou ao presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, a realização de um estudo para melhorar as condições oferecidas aos servidores públicos em situação de superendividamento, com a avaliação de um tratamento específico para essa realidade.

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Ao Correio, Celina explicou que quer que esse tema seja tratado como prioridade dentro do banco. "Esse estudo já está em curso e, a partir dele, vamos definir as medidas possíveis para enfrentar de forma efetiva a situação dos servidores superendividados", citou.

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Segundo dados da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), a maioria das pessoas superendividadas não está na base da pirâmide social. São mulheres, entre 30 e 50 anos, com renda acima de R$ 5 mil, muitas delas servidoras públicas.

Celina Leão afirmou que quer retomar a essência do BRB como instrumento de desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal. "O BRB precisa estar próximo da população, oferecendo crédito responsável, apoiando servidores, pequenos empreendedores e famílias. É um banco público que deve equilibrar sustentabilidade financeira com compromisso social. E é isso que estamos reforçando", disse.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

José Carlos Vieira

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Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Ana Carolina Alves

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Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Aline Gouveia, José Carlos Vieira, Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 21/04/2026 09:34
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