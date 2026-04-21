Celina diz que saúde é prioridade, para atender "quem precisa"

Celina Leão diz que o governo tem trabalhado para reduzir as filas de cirurgia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a saúde é a prioridade de sua gestão. Segundo ela, o governo tem trabalhado para reduzir as filas de cirurgia, acelerar o acesso a procedimentos e ampliar o atendimento em toda a rede pública, com mais eficiência, organização e capacidade de resposta.

"Nossa atuação está organizada em três frentes, que são o reforço das equipes, com contratação e melhor distribuição de profissionais; reorganização dos fluxos, para dar mais eficiência ao sistema; e ampliação da capacidade de atendimento, especialmente nas especialidades com maior demanda", pontua Celina, em entrevista ao Correio.

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A governadora também contou que está encaminhando à Câmara Legislativa um projeto de lei que cria a Tabela SUS-DF, uma iniciativa voltada à ampliação das cirurgias eletivas de média complexidade e à redução do tempo de espera na rede pública. A proposta estabelece um novo modelo de credenciamento, aberto e contínuo, permitindo que hospitais e clínicas de todo o país possam se habilitar para atender pacientes do Distrito Federal.



"Ao eliminar entraves administrativos e adotar valores mais adequados à realidade local, conseguimos ampliar de forma imediata a rede de atendimento e enfrentar a demanda reprimida. É uma medida concreta para dar mais rapidez às cirurgias e garantir resposta à população. Também estamos investindo em gestão e tecnologia para dar mais transparência às filas e previsibilidade ao cidadão. O objetivo é simples e direto: fazer a saúde funcionar melhor para quem mais precisa", ressalta Celina.