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ENTREVISTA

Celina diz que saúde é prioridade, para atender "quem precisa"

Governadora tcontou que está encaminhando à Câmara Legislativa um projeto de lei que cria a Tabela SUS-DF, iniciativa voltada à ampliação das cirurgias eletivas

Celina Leão diz que o governo tem trabalhado para reduzir as filas de cirurgia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Celina Leão diz que o governo tem trabalhado para reduzir as filas de cirurgia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a saúde é a prioridade de sua gestão. Segundo ela, o governo tem trabalhado para reduzir as filas de cirurgia, acelerar o acesso a procedimentos e ampliar o atendimento em toda a rede pública, com mais eficiência, organização e capacidade de resposta.

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"Nossa atuação está organizada em três frentes, que são o reforço das equipes, com contratação e melhor distribuição de profissionais; reorganização dos fluxos, para dar mais eficiência ao sistema; e ampliação da capacidade de atendimento, especialmente nas especialidades com maior demanda", pontua Celina, em entrevista ao Correio.

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A governadora também contou que está encaminhando à Câmara Legislativa um projeto de lei que cria a Tabela SUS-DF, uma iniciativa voltada à ampliação das cirurgias eletivas de média complexidade e à redução do tempo de espera na rede pública. A proposta estabelece um novo modelo de credenciamento, aberto e contínuo, permitindo que hospitais e clínicas de todo o país possam se habilitar para atender pacientes do Distrito Federal.
"Ao eliminar entraves administrativos e adotar valores mais adequados à realidade local, conseguimos ampliar de forma imediata a rede de atendimento e enfrentar a demanda reprimida. É uma medida concreta para dar mais rapidez às cirurgias e garantir resposta à população. Também estamos investindo em gestão e tecnologia para dar mais transparência às filas e previsibilidade ao cidadão. O objetivo é simples e direto: fazer a saúde funcionar melhor para quem mais precisa", ressalta Celina.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

José Carlos Vieira

Editor

Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Aline Gouveia, José Carlos Vieira, Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 21/04/2026 08:21
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