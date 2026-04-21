Brasilienses se reúnem na Maratona de Brasília para correr em família

A Maratona de Brasília tem se tornado um evento de reunião familiar, onde pais e filhos caminham e correm juntos os percusos. Como foi o caso de Cleuseni Tavares, 54 anos, fez os 3km com a filha Lorena, 13. A vigilante veio pela primeira e adorou.

"A Lorena cansou rápido, aí foi só uma caminhada, não deu para correr muito, não. Acho que vai ser um hábito para minha vida", disse. Juntas, as duas caminham todo fim de semana no Parque da Cidade e o marido, Lindbergh Paraguaçu, 50, também marcou presença, correndo a meia maratona (21km).

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Quem também aproveitou o evento para percorrer o trajeto de 5km com a filha foi Ricardo Caida, que, enquanto corria, ajudava a filha Yasmin Milhome, 7, a andar de patins. Como a esposa ia participar, Yasmin se animou e Ricardo pensou num jeito de ela poder participar também.

A esposa, Nayane Milhome, fez a prova de 5km e encontrou os dois esperando por ela na chegada. "Quando chega no último quilômetro você já está ofegante, e aí é a mente", disse sobre a prova.

Nayane cruzou a linha de chegada ao lado da filha comemorando a conclusão do percurso. "Foi ótimo! O evento é bem organizado, bem familiar, gostei muito", elogiou.

Nesta terça-feira (21/4), quarto e último dia da Maratona de Brasília, os atletas participaram das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A festa celebra os 66 anos de Brasília e do Correio Braziliense, responsável pela promoção do evento. Além da agenda esportiva, a programação inclui aulas de dança e shows.