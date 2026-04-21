Maratona Brasília reúne milhares de corredores em manhã de celebração

Ainda era madrugada quando os primeiros corredores começaram a aparecer na Maratona Brasília, nesta terça-feira (21/4). No evento promovido pelo Correio Braziliense, atletas de várias cidades marcaram presença na corrida mais tradicional do Distrito Federal.

Entre desafios e sonhos, muitos se prepararam bem até o esperado momento da largada. Emanuel Gonçalves, 25 anos, é uma boa ilustração de como superar obstáculos. Ele, que começou a correr depois de descobrir uma arritmia na adolescência, e agora não para. Nesta manhã, ele fará o percurso de 21 km.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Terceiro dia da Maratona Brasília 2026 reúne atletas para percursos de 5km e 21km

Hoje, não espera estar entre os primeiros, mas ama essa época do ano com o nascer do Sol de Brasília. "Acho que a pior coisa é acordar cedo, pelo menos para mim. Apesar de todo o trabalho da preparação, você é beneficiado pela paisagem e por ter esse estilo de vida mais leve; é um esforço que vale a pena no final das contas", relatou o atleta, que mora em Santa Maria e é professor de educação física.

Emanuel corre desde a adolescência (foto: Eduardo Fernandes/C.B/D.A Press)

A pluralidade no asfalto

O perfil dos corredores na Maratona Brasília é diverso. Entre o público, encontram-se profissionais da saúde e do esporte, como a personal trainer Brenda Torres, 33. Moradora de Águas Claras, ela participa pela primeira vez do evento, motivada pelo clima favorável e pela organização.

"Eu já corro há alguns anos porque achava legal e levei para frente. Não fiz uma preparação específica porque já é meu hábito correr km. Estou achando tudo bem organizado e a galera está muito animada", afirmou Brenda.

Contudo, por outro lado, o evento também é a porta de entrada para quem nunca imaginou estar neste universo. Esse é o caso de Camilla Santa Cruz de Amorim, 35, que estreou na modalidade nos 5km. Sua presença na prova foi fruto do convite de Brenda.

"Não me preparei muito, sendo bem sincera. Faço aula e minha professora me obrigou a vir. Cheguei pensando: o que eu estou fazendo aqui às cinco e meia da manhã, mas estou animada. Falam que vicia, vamos ver se isso vai acontecer", confessou Camilla entre risos e expectativa.

Maratona Brasília

Nesta terça-feira (21/04), quarto e último dia da Maratona de Brasília, os atletas participaram das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A festa celebra os 66 anos de Brasília e do jornal Correio Braziliense, responsável pela promoção do evento. Além da agenda esportiva, a programação inclui aulas de dança e shows.















































