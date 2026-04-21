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MARATONA BRASÍLIA

Maratona Brasília reúne milhares de corredores em manhã de celebração

Relatos de participantes mostram que preparação para prova vai muito além do físico, envolvendo superação psicológica e a busca por um estilo de vida mais saudável

Maratona Brasília 2026: provas de 21 de abril reuniram corredores na Esplanada - (crédito: Ed Alves/CB)
Maratona Brasília 2026: provas de 21 de abril reuniram corredores na Esplanada - (crédito: Ed Alves/CB)

Ainda era madrugada quando os primeiros corredores começaram a aparecer na Maratona Brasília, nesta terça-feira (21/4). No evento promovido pelo Correio Braziliense, atletas de várias cidades marcaram presença na corrida mais tradicional do Distrito Federal.

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Entre desafios e sonhos, muitos se prepararam bem até o esperado momento da largada. Emanuel Gonçalves, 25 anos, é uma boa ilustração de como superar obstáculos. Ele, que começou a correr depois de descobrir uma arritmia na adolescência, e agora não para. Nesta manhã, ele fará o percurso de 21 km.

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Hoje, não espera estar entre os primeiros, mas ama essa época do ano com o nascer do Sol de Brasília. "Acho que a pior coisa é acordar cedo, pelo menos para mim. Apesar de todo o trabalho da preparação, você é beneficiado pela paisagem e por ter esse estilo de vida mais leve; é um esforço que vale a pena no final das contas", relatou o atleta, que mora em Santa Maria e é professor de educação física.

Emanuel corre desde a adolescência
Emanuel corre desde a adolescência (foto: Eduardo Fernandes/C.B/D.A Press)

A pluralidade no asfalto

O perfil dos corredores na Maratona Brasília é diverso. Entre o público, encontram-se profissionais da saúde e do esporte, como a personal trainer Brenda Torres, 33. Moradora de Águas Claras, ela participa pela primeira vez do evento, motivada pelo clima favorável e pela organização.

"Eu já corro há alguns anos porque achava legal e levei para frente. Não fiz uma preparação específica porque já é meu hábito correr km. Estou achando tudo bem organizado e a galera está muito animada", afirmou Brenda.

Contudo, por outro lado, o evento também é a porta de entrada para quem nunca imaginou estar neste universo. Esse é o caso de Camilla Santa Cruz de Amorim, 35, que estreou na modalidade nos 5km. Sua presença na prova foi fruto do convite de Brenda.

"Não me preparei muito, sendo bem sincera. Faço aula e minha professora me obrigou a vir. Cheguei pensando: o que eu estou fazendo aqui às cinco e meia da manhã, mas estou animada. Falam que vicia, vamos ver se isso vai acontecer", confessou Camilla entre risos e expectativa.

Maratona Brasília

Nesta terça-feira (21/04), quarto e último dia da Maratona de Brasília, os atletas participaram das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A festa celebra os 66 anos de Brasília e do jornal Correio Braziliense, responsável pela promoção do evento. Além da agenda esportiva, a programação inclui aulas de dança e shows.

  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026.
    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos
    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino
    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino
    Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km
    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino
    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
  • Maratona Brasília 2026
    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

Saiba Mais

  • Brenda (esquerda) e Camilla participaram do percurso de 5 km juntas
    Brenda (esquerda) e Camilla participaram do percurso de 5 km juntas Foto: Eduardo Fernandes/C.B/D.A Press
  • Emanuel corre desde a adolescência
    Emanuel corre desde a adolescência Foto: Eduardo Fernandes/C.B/D.A Press
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/04/2026 08:35
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