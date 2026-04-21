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MARATONA BRASÍLIA

Maratona Brasília: amigos e familiares se contagiam para correrem juntos

Amigas de longa data e família peruana marcaram presença na Maratona Brasília

As amigas Josiane, Celina e Kelly vieram caminhar juntas - (crédito: Eduarda Esposito/C.B/D.A Press)
As amigas Josiane, Celina e Kelly vieram caminhar juntas - (crédito: Eduarda Esposito/C.B/D.A Press)

Josiane Dallastra e Kelly, servidoras e amigas há mais de 20 anos, trouxeram Celina Santana para caminharem juntas o percurso de 3 km na Maratona Brasília 2026 nesta terça-feira (21/4). Tanto Kelly, quanto Celina, foram "contaminadas" por Josiane e este ano participam do evento — já de olho nos 5 km na próxima Maratona. "Normalmente eu corro 5 km, só que hoje eu estou fazendo caminhada justamente para trazer as colegas", afirmou Josiane.

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Kelly já caminhou no percurso de 5 km antes com Josiane, mas a meta é correr com a amiga da próxima vez. Já Celina, que tem problemas no joelho, está feliz em adquirir um bom hábito e caminhar com as amigas. "Estou bastante animada para hoje, já tiramos várias fotos com o nascer do Sol", celebrou.

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Peru na Maratona

A família peruana Granda também está participando da Maratona. Mãe e filhas vieram acompanhar o pai, que vai correr os 21 km. Kaitlynn Granda, 15, Lorelai Granda 18, Shakira Magowan, 48, e Elard Granda, 48, moram no Brasil há 1 ano e já tinham o hábito de participar de corridas no país natal.

"Eu já participei de outras de 5 km no Peru, mas hoje como meu pai vai correr 21 km, pediu para virmos juntas e resolvemos fazer a de 3 km", contou Kaitlynn.

A corrida desta terça-feira (21) é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.

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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
  • Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026.
    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    A Maratona Brasília 2026 reafirmou o esporte como um espaço para todos Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
  • Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026.
    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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  • Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino
    Maratona Brasília 2026: primeira colocada nos 21km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 10km Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026: primeiro colocado nos 21km masculino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 21/04/2026 08:28
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