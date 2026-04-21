Maratona Brasília: amigos e familiares se contagiam para correrem juntos

Josiane Dallastra e Kelly, servidoras e amigas há mais de 20 anos, trouxeram Celina Santana para caminharem juntas o percurso de 3 km na Maratona Brasília 2026 nesta terça-feira (21/4). Tanto Kelly, quanto Celina, foram "contaminadas" por Josiane e este ano participam do evento — já de olho nos 5 km na próxima Maratona. "Normalmente eu corro 5 km, só que hoje eu estou fazendo caminhada justamente para trazer as colegas", afirmou Josiane.

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Kelly já caminhou no percurso de 5 km antes com Josiane, mas a meta é correr com a amiga da próxima vez. Já Celina, que tem problemas no joelho, está feliz em adquirir um bom hábito e caminhar com as amigas. "Estou bastante animada para hoje, já tiramos várias fotos com o nascer do Sol", celebrou.

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Peru na Maratona

A família peruana Granda também está participando da Maratona. Mãe e filhas vieram acompanhar o pai, que vai correr os 21 km. Kaitlynn Granda, 15, Lorelai Granda 18, Shakira Magowan, 48, e Elard Granda, 48, moram no Brasil há 1 ano e já tinham o hábito de participar de corridas no país natal.

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"Eu já participei de outras de 5 km no Peru, mas hoje como meu pai vai correr 21 km, pediu para virmos juntas e resolvemos fazer a de 3 km", contou Kaitlynn.

A corrida desta terça-feira (21) é o quarto e último dia da Maratona de Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.











































