Homem ameaça transeuntes com simulacro de arma de fogo no Gama

Autor, vítima e outros envolvidos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Gabriela Cidade* — A Polícia Militar (PMDF) conteve um homem de 24 anos que ameaçava passantes em via pública, nesta segunda-feira (20/4), no Setor Leste do Gama. O autor apontou um simulacro de arma de fogo para um ônibus e para pessoas que passavam pela região. Durante busca pessoal foram encontrados uma faca e um estilete.

A ação da polícia teve início quando uma policial militar ouviu gritos de socorro e viu o homem portando um objeto semelhante a uma arma longa. Diante do flagrante, a PM iniciou a abordagem e conteve o homem com apoio de militares do 9º Batalhão da PMDF, do Gama, e de um policial da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

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Uma vítima de 25 anos relatou que o homem apontava o simulacro de arma proferindo ameaças. O autor, — que já possui ocorrências em delitos como ameaça, perturbação de sossego e roubo —, a vítima e outros envolvidos foram encaminhados a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso