"Um passo importante", diz Celina sobre transferência de ativos do BRB

Celina Leão afirmou, em nota, que segue trabalhando "de forma incansável e determinada para garantir a solidez, a credibilidade e o futuro do BRB". - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se pronunciou, no início da tarde desta terça-feira (21/4), sobre a operação firmada entre o Banco de Brasília (BRB) e a empresa gestora de ativos Quadra Capital, onde foi estruturado um fundo de investimentos destinado à transferência de ativos oriundos do Banco Master. O valor de referência da operação é de R$ 15 bilhões. Celina afirmou, por meio de nota à imprensa, que segue trabalhando "de forma incansável, técnica, transparente e determinada para garantir a solidez, a credibilidade e o futuro do BRB".

A operação possui valor de referência de R$ 15 bilhões, sendo composta por parcela financeira à vista, de no mínimo R$ 3 bilhões e até R$ 4 bilhões, e parcela remanescente, estimada entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, representada por cotas subordinadas do fundo de investimento a ser estruturado para a gestão e monetização dos ativos.

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"A operação com a gestora Quadra Capital, comunicada recentemente ao mercado, representa mais um passo importante dentro de um conjunto de medidas estruturadas para fortalecer a instituição e preservar seu papel estratégico no desenvolvimento do Distrito Federal", destacou a governadora. "A expectativa é positiva, e os avanços são reais, ainda que algumas etapas técnicas e formais precisem ser concluídas", completou.

Segundo o comunicado, no que depender da governadora, o GDF seguirá adotando todas as medidas necessárias para consolidar esse processo com firmeza e segurança jurídica. “O momento exige responsabilidade e é exatamente isso que está sendo entregue, com trabalho contínuo, diálogo institucional e foco em resultados que assegurem um BRB cada vez mais sólido, eficiente e preparado para o futuro”, destacou.



Quanto à Assembleia Geral, ela ressaltou que trata-se de um tema próprio da governança do BRB, que será conduzido pelo presidente Nelson Antônio de Souza no âmbito de suas atribuições.