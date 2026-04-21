Missa comemora aniversário de Brasília e homenageia papa Francisco

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participaram da missa - (crédito: Ed Alves/CB)

A celebração pelos 66 anos de Brasília reuniu autoridades, fiéis e moradores na tradicional missa realizada na Catedral Metropolitana de Brasília nesta terça-feira (21/4). O templo permaneceu fechado para visitação turística durante a cerimônia, com reabertura prevista para o dia seguinte.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a governadora Celina Leão e o presidente em exercício Geraldo Alckmin, além de secretários de governo e representantes de órgãos públicos. Também participaram cidadãos que fizeram questão de prestigiar a celebração do aniversário da capital.

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A missa foi presidida pelo pároco Agenor Vieira, que durante a missa pediu que “Brasília continue sendo essa cidade acolhedora e unida”. O arcebispo Dom Paulo Cezar, que tradicionalmente conduz a celebração, não esteve presente porque está participando de um encontro de bispos em Aparecida (SP).

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Entre os presentes, estavam nomes do primeiro escalão do governo local, como secretários das áreas de educação, agricultura, segurança e saúde, além da deputada federal Bia Kicis e dirigentes de instituições como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb).

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Durante a homilia, além da principal homenagem à capital federal, também houve menção ao primeiro ano da morte do Papa Francisco e à data comemorativa da Arquidiocese de Brasília. A celebração reforçou o caráter simbólico e religioso das festividades de aniversário da cidade, reunindo fé, memória e reconhecimento à trajetória de Brasília.