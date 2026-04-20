Kiko Caputo critica gestão do BRB e pede "transparência imediata"

Kiko Caputo: "Eu precisava sair e transformar essa indignação em ação" - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

O advogado Kiko Caputo, pré-candidato do partido Novo ao Governo do Distrito Federal (GDF), criticou a gestão do Banco de Brasília (BRB) durante entrevista ao CB.Poder — parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília —, nesta segunda-feira (20/4). Às jornalistas Adriana Bernardes e Mariana Niederauer, o ex-presidente da OAB-DF classificou o caso envolvendo o BRB e o Banco Master como “o maior escândalo financeiro do país” e cobrou mais transparência por parte do governo local.

“Infelizmente, recolocaram Brasília nas páginas policiais do nosso país. Esse é o maior escândalo financeiro do país e o maior escândalo da história do Distrito Federal”, afirmou. Segundo ele, a falta de clareza sobre a situação financeira do banco impede qualquer solução eficaz. “Como vamos resolver um problema se a gente sequer sabe o tamanho do problema? Ninguém nunca veio a público para nos dizer qual é o tamanho do problema”.

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Caputo também responsabilizou a condução política do caso e disse que há omissão por parte das autoridades. “Está faltando responsabilização de quem deu a ordem política para isso ser efetivado, esse negócio desastroso que fizeram com o nosso patrimônio”, declarou. Ele ainda acusou o governo de ignorar alertas técnicos. “O Banco Central está alertando desde o ano passado que esse era um negócio deletério, mas eles insistiram”, disse.

Da advocacia à política

Ao justificar sua entrada na política, Caputo afirmou que foi movido pela insatisfação com os rumos da política local. “Eu tinha tudo para continuar do jeito que estou, mas sinto essa indignação de como transformaram Brasília”.

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Caputo deve oficializar sua pré-candidatura nesta quarta-feira (22/4). “Eu precisava sair e transformar essa indignação em ação”, completou.

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