Reorganização do BRB é prioridade, diz Celina Leão

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, durante a Maratona Brasília realizada nesta terça-feira (21/4), que o Governo do Distrito Federal (GDF) definiu como prioridade a reorganização do Banco de Brasília (BRB) antes de avançar em novas medidas para enfrentar o superendividamento de servidores públicos.

Celina destacou que, embora haja estudos em andamento para apoiar esse público, o foco imediato da gestão está na recuperação da instituição financeira. “Nelson está fazendo um planejamento estratégico para realmente cuidar daquilo que é a nossa função local, que é cuidar dos superendividados, fazer propostas, principalmente para o nosso servidor público”, explicou.

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Celina Leão ressaltou, no entanto, que essas ações dependem da reorganização do banco. “Ele me apresentou uma proposta sobre isso, mas nós temos uma prioridade número um, que é fazer toda essa reorganização do BRB”, afirmou.

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A governadora mencionou avanços recentes no processo de recuperação da instituição, como o fundo de investimento para a transferência de R$ 15 bilhões em ativos do Banco Master para a Quadra Capital, empresa gestora de ativos independente. “Ontem tivemos uma notícia super positiva, um fato relevante, já começando a recuperar aquilo que havia sido perdido de recursos”, disse.

Celina reforçou o compromisso da gestão com o equilíbrio financeiro do DF. “Com transparência, firmeza e coerência, nós vamos colocar essa cidade novamente no eixo”, ressaltou.











































