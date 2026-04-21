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Reorganização do BRB é prioridade, diz Celina Leão

Governadora do DF afirmou que medidas para servidores superendividados estão em estudo, mas dependem da recuperação do banco público do DF

Governadora participou da Maratona Brasília nesta terça-feira (21/4) - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Governadora participou da Maratona Brasília nesta terça-feira (21/4) - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, durante a Maratona Brasília realizada nesta terça-feira (21/4), que o Governo do Distrito Federal (GDF) definiu como prioridade a reorganização do Banco de Brasília (BRB) antes de avançar em novas medidas para enfrentar o superendividamento de servidores públicos.

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Celina destacou que, embora haja estudos em andamento para apoiar esse público, o foco imediato da gestão está na recuperação da instituição financeira. “Nelson está fazendo um planejamento estratégico para realmente cuidar daquilo que é a nossa função local, que é cuidar dos superendividados, fazer propostas, principalmente para o nosso servidor público”, explicou.

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Celina Leão ressaltou, no entanto, que essas ações dependem da reorganização do banco. “Ele me apresentou uma proposta sobre isso, mas nós temos uma prioridade número um, que é fazer toda essa reorganização do BRB”, afirmou.

A governadora mencionou avanços recentes no processo de recuperação da instituição, como o fundo de investimento para a transferência de R$ 15 bilhões em ativos do Banco Master para a Quadra Capital, empresa gestora de ativos independente. “Ontem tivemos uma notícia super positiva, um fato relevante, já começando a recuperar aquilo que havia sido perdido de recursos”, disse.

Celina reforçou o compromisso da gestão com o equilíbrio financeiro do DF. “Com transparência, firmeza e coerência, nós vamos colocar essa cidade novamente no eixo”, ressaltou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 21/04/2026 11:44 / atualizado em 21/04/2026 11:57
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