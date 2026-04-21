InícioCidades DF
Ocorrência

Dois são presos por porte de drogas em Águas Claras

Cinco porções de maconha foram apreendidas com a dupla. Os homens foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis

O material junto com os suspeitos foram encaminhados pra a 21ª Delegacia - (crédito: Divulgação/PMDF)
O material junto com os suspeitos foram encaminhados pra a 21ª Delegacia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (21/4), em uma região de mata em Águas Claras. A prisão aconteceu durante um patrulhamento no Parque de Águas Claras por volta das 10h30.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a polícia, cinco porções de uma substância análoga à maconha, embrulhadas em papel filme e um dichavador — equipamento utilizado para soltar blocos de maconha —, contendo resquícios da droga, foram encontradas em posse dos homens durante a revista. Na abordagem, os dois afirmaram que o material seria para uso próprio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além disso, uma bolsa utilizada para transportar o material de fumo foi apreendida contendo mais utensílios para o uso da maconha, como seda, isqueiro e uma cuia para realizar o preparo da droga. Os indivíduos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 21/04/2026 15:00
SIGA
x