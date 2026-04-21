Dois são presos por porte de drogas em Águas Claras

O material junto com os suspeitos foram encaminhados pra a 21ª Delegacia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (21/4), em uma região de mata em Águas Claras. A prisão aconteceu durante um patrulhamento no Parque de Águas Claras por volta das 10h30.

Segundo a polícia, cinco porções de uma substância análoga à maconha, embrulhadas em papel filme e um dichavador — equipamento utilizado para soltar blocos de maconha —, contendo resquícios da droga, foram encontradas em posse dos homens durante a revista. Na abordagem, os dois afirmaram que o material seria para uso próprio.

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Além disso, uma bolsa utilizada para transportar o material de fumo foi apreendida contendo mais utensílios para o uso da maconha, como seda, isqueiro e uma cuia para realizar o preparo da droga. Os indivíduos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.