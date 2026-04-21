Caminhoneiro descreve cenário após colisão com oito mortes na BR-020

O cenário no km 60 da BR-020, palco de um grave sinistro de trânsito na manhã desta terça-feira (21/4), foi descrito como um cenário de tragédia por um dos motoristas envolvidos. A colisão, que envolveu uma van, um caminhão e um carro de passeio, deixou oito mortos e oito feridos próximo ao distrito de Bezerra. Na pista, o rastro da tragédia era visível: roupas ensanguentadas, cobertas, tênis, alimentos e até um chapéu de praia estavam espalhados em meio a estilhaços de vidro e lataria retorcida dos veículos.

O motorista do caminhão, Carlos Francisco de Queiroz, 42 anos, relatou que o acidente ocorreu por volta das 5h40. Ele havia saído do Paranoá com o caminhão vazio e seguia para Santa Maria (GO), onde carregaria gado para retornar a Brasília. Segundo Carlos, ele trafegava no sentido Bahia, logo atrás de um Fiat Toro, quando a van, que vinha no sentido Plano Piloto, perdeu o controle. O veículo invadiu a contramão, atingiu o carro de passeio e, em seguida, bateu frontalmente contra a lateral do caminhão.

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Ainda em choque, o caminhoneiro descreveu os momentos de desespero que se seguiram ao impacto. "Eu demorei a descer do caminhão. A gente fica em choque. Depois que os bombeiros chegaram é que eu desci. Vi muita tragédia, o pessoal da van gritando e os passageiros ainda lá dentro. Mas não olhei muito, foi uma cena muito horrível", desabafou Carlos Francisco, que não sofreu ferimentos físicos.

Ao todo, 17 pessoas foram envolvidas na colisão múltipla. Sete ocupantes da van e um do Fiat Toro morreram no local. Outras oito vítimas foram resgatadas com vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Formosa (GO) e do SAMU, sendo encaminhadas para hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceu no local para coordenar o tráfego e realizar a perícia técnica, que deve confirmar as causas da perda de controle do motorista da van.

Óbitos

VAN:

JRMP (Masculino) Data de nascimento: 27/05/1991

JRO (Masculino) Data de nascimento: 25/04/1972

ORM (Masculino) Data de nascimento: 20/06/1989

BRS (Feminino) Data de nascimento: NÃO INFORMADO

JMS (Feminino) Data de nascimento: 17/07/1989

2 (não identificada)

FIAT/TORO:

VLF (Feminino) Data de nascimento: 27/06/1965