Vídeo: bicho-preguiça é resgatado na Candangolândia

Preguiça foi resgata e liberada em área de mata apropriada para a sobrevivência do animal - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na tarde desta segunda-feira (20/4), um bicho-preguiça foi resgatado na Vila Sossego, na Candangolândia.

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Equipes do batalhão da Polícia Ambiental foram acionadas para resgatar o animal que estava perambulando pela região. Segundo a corporação, tratava-se de uma preguiça jovem adulta, saudável e que respondia normalmente aos estímulos feitos.

A equipe fez uma avaliação no animal que constatou as boas condições. Após avaliação realizada pela equipe, o animal foi capturado e, posteriormente, foi liberado em uma área de mata selvagem com condições necessárias para a sobrevivência e segurança da espécie.

A corporação também aconselha que a população não se aproxime de nenhum animal e nem tente realizar nenhuma manobra de captura ou manejo.